Meloni discute Venezuela e Oriente Médio com Macron na França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

PARIS, 2 AGO (ANSA) – Em Paris acompanhando os Jogos Olímpicos, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, aproveitou a viagem para se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron.

A chefe de governo italiana se encontrou com o mandatário à margem das competições de equitação em Versalhes, nas proximidades da capital francesa.

Meloni e Macron falaram sobre os principais temas da política europeia e internacional, como os recentes acontecimentos na Venezuela e no Oriente Médio.

Além do líder francês, a italiana também conversou com os presidentes do Comitê Olímpico Nacional Italiano (Coni), Giovanni Malagò, e do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach. Os Jogos de Inverno de 2026, em Milão e Cortina d’Ampezzo, e a política internacional estiveram em pauta.

O giro de Meloni pela capital francesa também incluiu um café com os atletas italianos na Casa Itália, um encontro com a boxeadora Angela Carini, que está no centro de uma polêmica em razão da luta contra a argelina Imane Khelif, e a assinatura do muro da trégua olímpica. (ANSA).