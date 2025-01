Meloni destaca ações da Itália por cessar-fogo no Líbano

ROMA, 13 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, destacou o empenho do país para a conclusão do cessar-fogo do conflito entre o grupo xiita Hezbollah e as Forças de Defesa de Israel (IDF) no Líbano.

Os comentários da chefe de governo foram feitos durante um telefonema com o novo presidente do Líbano, Joseph Aoun, a quem ofereceu seus parabéns pela eleição na última quinta-feira (9).

“A conversa permitiu recordar o compromisso da Itália em favor do cessar-fogo e realçar o papel fundamental que a nação continua a desempenhar por meio da ação dos militares italianos nas missões Unifil e Mibil, além da orientação do Comitê Técnico-Militar para o Líbano para a coordenação do apoio internacional às Forças Armadas Libanesas”, explicou o Palazzo Chigi em um comunicado.

A eleição recente de Aoun e a nomeação do juiz Nawaf Salam para ser o primeiro-ministro encarregado para formar um governo marcaram o fim de um impasse de mais de dois anos com um vácuo presidencial e um gabinete operando como interino. (ANSA).