Meloni depõe coroa em monumento da independência argentina

Ansai Ansa 20/11/2024 - 12:01

BUENOS AIRES, 20 NOV (ANSA) – Em visita oficial a Buenos Aires, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, depositou uma coroa de flores no monumento de José de San Martín, conhecido como “o libertador” por seu protagonismo nos movimentos de independência da Argentina, do Chile e do Peru.

Em seguida, a premiê italiana se dirigiu à Casa Rosada para o encontro com o presidente argentino, Javier Milei, que o recebeu acompanhado da irmã, Karina, secretária-geral da Presidência.

Meloni e Milei trocaram um abraço caloroso e posaram para fotos oficiais no Salão Branco. (ANSA).