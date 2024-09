Meloni defende multilateralismo e alerta sobre IA na ONU

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

NOVA YORK, 23 SET (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, defendeu nesta segunda-feira (23) o reforço do multilateralismo para combater as crises atuais no mundo, durante discurso na Cúpula do Futuro, parte da programação da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos.

“Vivemos tempos de crises, mas as crises escondem sempre uma oportunidade”, declarou a primeira-ministra.

Segundo ela, “nenhum Estado pode governar as crises do nosso tempo e, por isso, a Itália é uma grande apoiadora do multilateralismo e da sua instituição mais representativa, que é a ONU, onde cada voz é ouvida”.

Meloni também defendeu a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas desde que se baseie “nos princípios da igualdade, da democracia e da representatividade”.

“A reforma faz sentido se for feita para todos e não apenas para alguns. Não estamos interessados em criar novas hierarquias e não acreditamos que existam nações de primeira e de segunda classe. Existem países, com suas histórias, suas peculiaridades e seus cidadãos, e todos têm os mesmos direitos, disse. A declaração faz referência velada ao pleito de alguns países, como o Brasil, de ampliar o número de assentos permanentes no conselho.

A primeira-ministra da Itália também aproveitou para divulgar o Plano Mattei, criado em seu governo para colaborar em diversos âmbitos com o continente africano.

“É a nossa receita para promover o desenvolvimento de um continente que tem sido muito subvalorizado, a fim de construir a estabilidade e garantir um direito que até hoje foi negado a muitos jovens: o direito a não precisar imigrar”, salientou.

Durante seu discurso, a italiana listou os mais variados desafios que o mundo enfrenta, como as “mudanças climáticas, desigualdades sociais e econômicas, crises humanitárias e sanitárias, criminalidade internacional e conflitos armados”, citando a “inaceitável guerra russa contra uma nação soberana como a Ucrânia, que torna a segurança internacional cada vez mais precária”.

“Diante de um cenário tão complexo, não temos escolha senão agir”, declarou a chefe de governo, que também alertou sobre o uso desenfreado da inteligência artificial.

“Se a inteligência artificial não for utilizada para o bem comum, poderá dividir ainda mais o equilíbrio global”, afirmou Meloni. (ANSA).