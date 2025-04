Meloni coordena visita a Trump com União Europeia

BRUXELAS, 16 ABR (ANSA) – O encontro da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima quinta-feira (17) em Washington foi coordenado em conjunto com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A informação foi confirmada pela porta-voz da comissão do bloco, Arianna Podestà, após telefonema na noite de ontem entre as duas líderes.

“Como já dissemos, qualquer contato com a administração americana é bem aceito. A própria presidente [Von der Leyen] já disse isso”, explicou Podestà, destacando que “o poder de negociação pertence à Comissão [Europeia], mas os contatos com o governo Trump são tão positivos e, por isso, a presidente e a premiê coordenaram entre si [a ida de Meloni aos EUA]”.

A primeira-ministra italiana terá a difícil missão de convencer o chefe de Estado americano, considerado um “amigo”, a dialogar com a União Europeia para deixar de lado as barreiras comerciais e avaliar um acordo transatlântico de livre comércio, após duas semanas de tensão e turbulência nas bolsas de valores.

Em uma mensagem em vídeo enviada hoje à Assembleia de Proteção do Grana Padano, um dos maiores símbolos do Made in Italy, Meloni destacou sua preocupação “com os produtores [italianos]” e segundo ela, a prioridade de seu governo “sempre foi facilitar seu acesso a mercados, promover a qualidade italiana e reduzir as barreiras que impedem o nosso crescimento”.

“Continuaremos nessa direção, mesmo nessa fase complexa e em rápida evolução, quando é necessário pensar com clareza, trabalhar de forma concreta e pragmática”, afirmou a premiê da Itália. (ANSA).