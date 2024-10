Meloni confirma viagem ao Líbano em 18 de outubro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ROMA, 15 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, confirmou que deve visitar o Líbano na próxima sexta-feira (18), na esteira dos ataques israelenses contra a Força Interina das Nações Unidas no país (Unifil).

Durante a manhã desta terça (15), a premiê havia dito a jornalistas que viajaria ao Líbano, mas sem apontar datas. Mais tarde, em debate na Câmara dos Deputados, foi questionada por parlamentares sobre o assunto e respondeu: “Eu devo estar no Líbano na sexta-feira”.

Ainda não está claro se Meloni irá à capital Beirute ou se visitará tropas italianas a serviço da Unifil. Paralelamente, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, se prepara para uma missão em Israel e na Palestina na semana que vem.

Em seu pronunciamento no Parlamento, Meloni chamou de “inaceitáveis e injustificáveis” os ataques de Israel contra bases da Unifil no sul do Líbano, mas acusou o grupo xiita Hezbollah de “militarizar” a região.

“Precisamos romper esse ciclo de violência e ser unânimes em convidar com decisão todas as partes a se empenhar de maneira construtiva para aliviar a tensão”, salientou a premiê. (ANSA).