Meloni confirma presença em cerimônia de posse de Trump

ROMA, 18 JAN (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, viajará aos Estados Unidos para acompanhar a cerimônia de posse do presidente eleito Donald Trump, marcada para a próxima segunda-feira (20), em Washington.

A primeira-ministra já se reuniu com o republicano no último dia 4 de janeiro, em Mar-a-Lago, na Flórida, em uma visita surpresa para discutir o caso da jornalista italiana Cecilia Sala, que passou 20 dias presa no Irã em retaliação pela detenção de um cidadão iraniano em Milão a pedido da Justiça dos EUA.

Desde a vitória de Trump, Meloni vem despontando como principal interlocutora do presidente eleito e de seu aliado Elon Musk na Europa.

Ainda em janeiro, a premiê deve visitar Riad e Jidá, na Arábia Saudita, no dia 26, Manama, no Bahrein, no dia 27, e Belgrado, na Sérvia, no dia 31. (ANSA).