Meloni confirma presença de presidente dos EAU em cúpula do G7

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/05/2024 - 13:01

ROMA, 27 MAI (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, telefonou nesta segunda-feira (27) ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, o qual confirmou sua participação na Cúpula do G7, grupo das principais potências industriais globais, que será realizada de 13 a 15 de junho, em Puglia.

Em nota, o Palazzo Chigi, sede do governo italiano, informou que os líderes compartilharam “excelente estado das relações bilaterais, particularmente na frente econômica e comercial e nas possíveis novas áreas de colaboração e investimento”.

Na conversa, Meloni e bin Zayed destacaram “a recente criação da joint venture Maestral entre Fincantieri e o Grupo Emirates Edge”.

Por fim, a premiê italiana “agradeceu ao seu interlocutor por confirmar a sua participação na Cúpula do G7 em Borgo Egnazia”.

A cúpula do G7, que será presidida por Meloni, ocorrerá entre 13 e 15 de junho de 2024 em Borgo Egnazia, Valle d’Itria, na Puglia, no sudeste do país europeu. (ANSA).