++ Meloni comemora alta médica de papa Francisco ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/06/2023 - 13:01

ROMA, 16 JUN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, comemorou nesta sexta-feira (16) a alta médica do papa Francisco, que estava internado em um hospital em Roma desde o último dia 7 de junho para se recuperar de uma cirurgia abdominal.

“É com alegria que recebo a notícia da saída de Sua Santidade o papa Francisco do Policlínico Gemelli. Dirijo ao Santo Padre um pensamento afetuoso de uma rápida recuperação com os votos de que ele logo volte ao pleno exercício e continue a ser um guia forte e autoritário”, escreveu ela nas redes sociais. (ANSA).

