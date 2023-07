Meloni cobra que Rússia volte para acordo sobre grãos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 12:01 Compartilhe

ROMA, 24 JUL (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, cobrou nesta segunda-feira (24) que a Rússia reconsidere sua decisão de romper o acordo para exportação de grãos da Ucrânia através do Mar Negro.

Em discurso em uma cúpula das Nações Unidas (ONU) sobre sistemas alimentares em Roma, a primeira-ministra afirmou que o boicote de Moscou ao pacto “aumenta a crise sobre a segurança dos cereais”.

“A Rússia deve reconsiderar sua decisão”, disse Meloni, acrescentando que a segurança alimentar será uma prioridade da agenda da presidência italiana no G7, em 2024.

“A guerra exacerbou uma série de problemas, como a falta de segurança alimentar nas nações africanas”, declarou a premiê.

O acordo para exportação de grãos da Ucrânia, um dos maiores produtores mundiais de cereais, era considerado crucial para manter a estabilidade dos preços globais de alimentos.

No ano passado, o bloqueio das rotas de exportação no Mar Negro pela Rússia provocou uma disparada nos preços dos grãos e aumentou a insegurança alimentar no planeta. (ANSA).

