Meloni cita Garibaldi em evento do partido em Milão

MILÃO, 15 JAN (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, participou de maneira virtual de um encontro de seu partido, o Irmãos da Itália (FdI), em Milão, na noite deste sábado (14) e citou uma frase de Giuseppe Garibaldi (1807-1882) para falar de seu governo.





“Lembro daquela frase atribuída a Garibaldi ‘Aqui você faz a Itália ou você morre’. Eu penso assim. Não há dia e não há hora na qual não colocamos tudo de nós mesmos nesse compromisso.

Faremos o que é para fazer, com coragem e determinação, e aquilo que é certo na nossa consciência. Me interessa saber os dados econômicos, de natalidade, de produtividade daqui a cinco anos”, disse aos presentes.

Meloni ainda afirmou que acredita que seu governo “durará cinco anos, mesmo com a oposição e não apenas ela”.





Durante o discurso, a premiê de ultradireita, porém, não citou as recentes polêmicas envolvendo seus aliados por conta de um decreto sobre o preço da gasolina ou sobre críticas indiretas que recebeu de pessoas próximas ao governo. A fala foi focada apenas no que pretende fazer liderando o Executivo do país.

Para a premiê, seu governo “tem a diferença na seriedade, na determinação de um governo que não tem padrão”. “Nós não precisamos agradecer ninguém e respondemos só ao povo italiano, sem comprometimentos, sem lentidão e com uma visão de futuro”, acrescentou.

A líder do governo assumiu o cargo em outubro do ano passado com uma coalizão que conta ainda com os ultranacionalistas da Liga e os conservadores do Força Itália. (ANSA).

