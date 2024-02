Meloni chega a Tóquio para reunião com premiê japonês

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/02/2024 - 12:01 Para compartilhar:

TÓQUIO, 4 FEV (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, desembarcou neste domingo (4) em Tóquio para participar de uma reunião bilateral com seu homólogo japonês, Fumio Kishida, nesta segunda-feira (5).

Ao chegar no aeroporto de Tóquio, Meloni foi recebida pelo embaixador italiano no Japão, Gianluigi Benedetti, e pelo diplomata japonês na Itália, Satoshi Suzuki.

O encontro entre os premiês dos dois países ocorrerá no Palazzo Kantei, sede do governo, onde os líderes devem dar declarações conjuntas à imprensa após a conversa.

Durante a sua visita oficial ao Japão, que terminará na próxima terça (6), Meloni também se reunirá com grandes grupos japoneses com interesses comerciais na Itália na residência do embaixador.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias