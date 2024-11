Meloni chama González de ‘presidente eleito’ da Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 18:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 20 NOV (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, chamou o líder opositor Edmundo González Urrutia de “presidente eleito” da Venezuela, em declaração conjunta com o mandatário da Argentina, Javier Milei, em Buenos Aires, nesta quarta-feira (20).

Em seu pronunciamento, a primeira-ministra destacou que é preciso “levantar a voz” e “trabalhar por uma transição democrática e pacífica na Venezuela”, onde o regime de Nicolás Maduro declarou a reeleição do atual presidente no pleito de 28 de julho.

Segundo Meloni, é necessário que a “preferência expressa pelo povo venezuelano pelo presidente eleito González Urrutia e as legítimas aspirações por liberdade e democracia encontrem finalmente a realização”.

“É uma questão que está no coração da Itália e da Argentina, inclusive pelos muitíssimos cidadãos de origem italiana que vivem em uma terra cujo nome a liga com a Itália e Veneza”, salientou a premiê, destacando que as eleições presidenciais foram “muito pouco transparentes”.

“Continuamos a condenar a brutal repressão do regime, que levou à morte de dezenas de manifestantes, à prisão arbitrária de muitos opositores políticos e à incriminação e ao exílio do candidato a presidente da oposição democrática”, declarou a chefe de governo italiana.

Na última terça (19), o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, já havia definido González como “presidente eleito da Venezuela”, cujo ministro das Relações Exteriores, Yván Gil, chamou o reconhecimento ao opositor como “ridículo”. (ANSA).