Meloni cancela compromissos pelo 2º dia seguido devido a gripe

ROMA, 20 DEZ (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, cancelou, pelo segundo dia consecutivo, todos os seus compromissos em decorrência de uma “persistente” gripe.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (20) por fontes do Palácio Chigi, sede do governo.

Segundo os relatos, a premiê italiana precisou anular uma troca de saudações com o presidente da República, Sergio Mattarella, prevista para acontecer nesta tarde no Palácio do Quirinale.

Além disso, a coletiva de imprensa de final de ano marcada para a próxima quinta-feira (21) deve ser remarcada.

Nos últimos dias, Meloni já havia cancelado sua participação em um programa de TV devido a uma “leve indisposição”. (ANSA).

