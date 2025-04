Meloni cancela compromissos após tarifaço de Trump

ROMA, 3 ABR (ANSA) – A premiê da Itália, Giorgia Meloni, cancelou todos os compromissos previstos para esta quinta-feira (3) para se concentrar nas respostas ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclui uma alíquota de 20% contra importações da União Europeia.

A primeira-ministra participaria da inauguração de uma delegacia na província de Vibo Valentia, no sul do país, mas decidiu permanecer em Roma, assim como o ministro das Empresas e do Made in Italy, Adolfo Urso, que também desmarcou compromissos.

Os dois estão no Palácio Chigi, sede do governo, onde uma força-tarefa também formada pelos ministros Antonio Tajani (Relações Exteriores), em videoconferência, e Matteo Salvini (Infraestrutura), Francesco Lollobrigida (Agricultura), Giancarlo Giorgetti (Economia) e Tommaso Foti (Relações Europeias), presencialmente, discute a reação italiana às tarifas.

Na última quarta (2), Meloni definiu o tarifaço de Trump como um “erro” e prometeu fazer “tudo o que for possível” para promover um acordo entre EUA e UE e “evitar uma guerra comercial que prejudicaria o Ocidente e beneficiaria outros atores globais”.

A premiê vem defendendo uma postura mais cautelosa diante das novas tarifas dos Estados Unidos e chegou a pedir que a União Europeia não caísse na “tentação das represálias”. (ANSA).