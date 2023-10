Meloni anuncia separação após suposta traição de companheiro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2023 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 20 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta sexta-feira (20) que se separou de seu companheiro e pai de sua filha, o jornalista e apresentador Andrea Giambruno.

A decisão é divulgada após gravações vazadas revelarem comentários sexistas e de cunho sexual feitos por Giambruno, que supostamente também teria admitido viver um relacionamento extraconjugal com outra mulher.

“A minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase 10 anos, termina aqui”, revelou ela nas redes sociais, onde publicou uma fotografia em que aparece com o ex-companheiro e a filha, Ginevra.

Na publicação, Meloni agradeceu “pelos anos esplêndidos”, pelas dificuldades e por ele ter lhe dado “o que há de mais importante na minha vida, que é nossa filha Ginevra”.

A premiê italiana destacou que os caminhos dos dois estão divergindo “há algum tempo e chegou a hora de reconhecer isso”.

“Defenderei o que fomos, defenderei a nossa amizade e defenderei, a todo custo, uma menina de sete anos que ama a mãe e ama o pai, como eu não pude amar o meu. Não tenho mais nada a dizer sobre isso”, finaliza ela.

A separação é anunciada no momento em que Meloni, de 46 anos, comemora o seu primeiro ano no cargo de primeira-ministra da Itália, à frente de um governo de direita que defende a família tradicional como uma de suas marcas políticas.

Giambruno, de 42 anos, é apresentador de um programa de notícias transmitido pela Mediaset, parte do grupo de mídia de propriedade dos herdeiros do falecido ex-premiê Silvio Berlusconi.

Nesta semana, uma atração satírica do canal transmitiu trechos do program de Giambruno no qual mostra ele usando linguagem chula, tocando sua virilha e se insinuando para outra mulher.

Em uma segunda gravação de áudio, ele é ouvido admitindo ter um caso com outra mulher e falando a colegas que podem contar com ele em caso de sexo grupal.

No último mês de agosto, Meloni já havia tido que defender Giambruno depois que ele foi acusado de culpar a vítima em comentários que fez sobre um caso de estupro. Na ocasião, ele disse que as mulheres deveriam evitar ficar bêbada e perder o juízo para evitar certos problemas, “como encontrar um lobo”.

Após o anúncio da separação, aliados de Meloni prestaram solidariedade: “Um grande abraço para Giorgia, com minha amizade e apoio. Avante de cabeça erguida!”, escreveu nas redes sociais o vice-premiê e líder da Liga, Matteo Salvini.

A deputada da Liga Laura Ravetto afirmou que a premiê é “exemplo para todos”. “Orgulho, força e sem medo”.

Já o líder do partido Ação, Carlo Calenda, enfatizou que “todo este caso é bastante obsceno e vulgar”. “Tudo isso com uma menina de sete anos envolvida que deve poder levar uma vida normal. Sou adversário de Giorgia Meloni, mas hoje ela tem toda a minha solidariedade”, concluiu. (ANSA).

