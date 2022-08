Melody vira alvo de ironias ao falar que tem parceria com Ariana Grande

Da Redação 22/08/2022 - 11:25 Compartilhe

Melody virou um dos assuntos mais comentados da internet no último domingo (21). A cantora, de 15 anos, participou participou do “Programa Silvio Santos”, no SBT, com a apresentação de Patrícia Abravanel, e comentou sobre a música “Assalto Perigoso”, versão forró da música “Positions” de Ariana Grande.

No programa, Melody afirmou ter feito a música com Ariana. “Inclusive eu sou a única brasileira com ‘feat’ (participação) com Ariana Grande, né, nessa música que fiz com ela”, disse.

Ainda durante a sua participação no programa, a adolescente também comentou sobre o cover que fez de “Faking Love”, música presente no álbum mais recente da cantora, “Versions of Me”. “Eu fiz essa da Anitta, o ‘Fake Amor’, e, hoje em dia, nos shows dela o povo canta a minha versão”, afirmou ela.

Questionada por Patrícia se a sua regravação teria fica melhor do que a versão original, Melody respondeu: “Não digo melhor, mas eu percebi que o pessoal gostou bastante”, avaliou.

Na internet, a participação de Melody gerou uma onda de críticas e memes com as falas dela. “Nem a Wanda no auge da sua loucura seria capaz de criar uma fic dessa igual a Melody”, disse uma usuária do Twitter. “Melody no multiverso da loucura”, comentou outro. “A evolução da Melody de ‘Fake Love’ para Fake News”, debochou uma jovem.

“Não aguento ver essa Melody mentindo, quero ver quando alguém der um choque de realidade nela”, enfatizou uma usuária da rede social. “A Melody falando que foi a primeira pessoas brasileira a fazer um feat com a Ariana Grande. Ela não fez um feat, ela plagiou a música”, escreveu um jovem. “A Melody falando que é a primeira brasileira a ter um feat com a Ariana Grande me causou boas gargalhadas”, afirmou mais uma.