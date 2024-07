Melody sofre acidente em estrada a caminho de show: ‘Foi um livramento’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/07/2024 - 18:34 Para compartilhar:

A cantora Melody sofreu um acidente na estrada a caminho de um show no Rio de Janeiro (RJ), neste sábado, 20. A van com a artista e sua equipe foi atingida por um ônibus de viagem.

“Gente, acabamos de sofre um acidente. Graças a Deus, ninguém morreu”, afirmou Melody nos stories do Instagram. “Estou com muita dor, estou com dor nas costas, com dor na cabeça, meus dedos estão todos doendo”, relatou a artista, que aparece sendo atendida em uma ambulância em uma das publicações.

Melody também afirmou que dois membros da sua equipe machucaram a perna. “Apesar do susto, Melody e sua equipe estão todos bem e fora de perigo”, informou mais tarde a assessoria da cantora.

De acordo com a artista, a van estava parada quando foi atingida pelo ônibus. Ao menos três veículos também se envolveram no acidente. “Foi um livramento”, comentou Melody sobre não ter ocorrido nenhuma morte.

A cantora e sua equipe estava a caminho de um show no Rio de Janeiro. Até o momento, a assessoria não confirmou se a agenda da artista está mantida.