Melody diz que já ficou com Mel Maia; atriz nega

A cantora Melody, de 14 anos, fez uma revelação que deixou muita gente de boca aberta. Em entrevista ao “Pod da Dri”, ela contou que já ficou com a atriz Mel Maia, de 17. Ao ser questionada sobre relacionar-se com mulheres, a funkeira respondeu: “Eu sou de boa, inclusive, Mel Maia… estamos aí”.

“Mas não sou só eu que estou querendo. Quem deu ideia primeiro foi ela. Estamos juntas nessa”, comentou, dando a entender que o sentimento na relação é recíproco. A apresentadora da atração questionou se Melody repetiria a “ficada” com Maia. “Com certeza”, disse ela.

Mel Maia nega tudo

Após a grande repercussão do assunto nas redes sociais, Mel Maia se pronunciou e negou o envolvimento com a MC: “Melody e eu nunca nem nos conhecemos pessoalmente, mas já nos falamos. Uma vez estávamos conversando sobre como as pessoas comentam bastante sobre nós, e como pararia tudo se um dia nós aparecêssemos namorando… não foi nenhum tipo de flerte. Acho que isso já faz mais de um ano”, disse ela em conversa com a revista Quem.

Assista ao vídeo:

gente??? Mel Maia e Melody novo shipper? pic.twitter.com/GhIw0cCJxj — A+ÚNICA (@emidoclero) November 8, 2021

