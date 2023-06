Melody comemora volta de música ao Spotify e pede engajamento: ‘Bora continuar ouvindo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 12:13 Compartilhe

“Love Love”, música de Melody em parceria com Naldo Benny e Matheus Alves, foi retirada do Spotify na última terça-feira (27). A notícia pegou os artistas de surpresa, visto que não foram informados sobre o motivo pelo qual a canção foi retirada da plataforma. No entanto, o hit está de volta desde a noite de quarta-feira (28).

Em um vídeo enviado ao jornalista Leo Dias, Melody comemorou a volta da canção ao Spotify e declarou que sua equipe segue apurando o ocorrido. “Queria agradecer a comoção de todo mundo após a música ter caído, infelizmente. Mas, felizmente, já está de volta”, iniciou a jovem cantora.

“O que tenho para dizer sobre é que a minha assessoria ainda está apurando para saber o que aconteceu. Por enquanto, temos em mente que só foi um ‘bug’ do Spotify”, pontuou.

Por fim, Melody aproveitou o recado para pedir ajuda para engajar a música: “Ainda assim, continuamos no TOP 50, então bora continuar ouvindo aí, gente, para subir de novo”.

