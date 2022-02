Melo tem pior ranking em quase 12 anos. Rafael Matos sobe após título Felipe Meligeni também ganha posição

Ex-número 1 do mundo no ranking das duplas, o mineiro Marcelo Melo sofreu uma forte queda em nova tabela da Associação dos Tenistas Profissionais divulgada na noite deste domingo. Ele perdeu 16 posições e apareceu no 43º lugar.

Este é o pior ranking de Melo desde maio de 2010, ou seja, há quase 12 anos. O brasileiro descartou os pontos do título do ATP 500 de Acapulco, no México, de 2020, e acabou caindo na estreia da edição deste ano ao lado de Alexander Zverev onde foi desclassificado junto com o alemão pelo mau comportamento de seu parceiro ao fim do jogo.

O número 1 brasileiro segue sendo Bruno Soares com o 19º posto, Rafael Matos, da ADK Tennis, é o terceiro do país subindo duas posições após o título em Santiago, torneio ATP 250, indo ao 67º posto. Marcelo Demoliner é o 70º e Felipe Meligeni ganhou uma posição indo ao 92º com a conquista junto com Matos.

