Melo supera Demoliner na estreia e avança no Torneio de Winston-Salem

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com vitória no Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos. Em duelo contra um compatriota e xará, Melo despachou Marcelo Demoliner e o britânico Dominic Inglot por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 59 minutos.

O jogo estava marcado inicialmente para segunda, mas a chuva acabou atrapalhando a programação. Nesta terça, Melo e Kubot praticamente não deram chances aos rivais. Eles não tiveram o saque ameaçado em nenhum momento da partida e ainda faturaram quatro quebras de saque, três delas na segunda parcial.

“Jogamos muito bem. As condições estão bem mais rápidas dos torneios que estamos jogando. Acho que vai ser muito similar ao US Open, um dos motivos que a gente veio aqui. A bola é diferente também. Então foi muito bom, a maneira como atuamos hoje. As condições estão bem favoráveis para nós. Agora é aproveitar para fazer mais um jogo amanhã [quarta] para tentar executar tudo planejamos para chegar da melhor maneira possível no US Open”, comentou Melo.

Com o triunfo, a dupla avançou às quartas de final da competição de nível ATP 250, preparatória para o US Open. Os próximos adversários de Melo e Kubot serão os britânicos Daniel Evans e Jonny O’Mara, que eliminaram o neozelandês Marcus Daniell e o também britânico Ken Skupski por 6/4, 5/7 e 10/5.

Na chave de simples, os principais cabeças de chave não decepcionaram. Avançaram o francês Benoit Paire (1º), o canadense Denis Shapovalov (2º), o holandês Robin Haase, o espanhol Pablo Carreño Busta, o italiano Lorenzo Sonego, o norte-americano Sam Querrey, o sérvio Filip Krajinovic, o norte-americano Frances Tiafoe, o norueguês Casper Ruud e o australiano John Millman.

O russo Andrey Rublev precisou vencer duas partidas nesta terça para avançar, em razão dos atrasos na programação, por causa do mau tempo. Querrey será o seu adversário nas oitavas de final. Já o veterano Tomas Berdych, da República Checa, se despediu em seu segundo jogo na competição.

Já o sul-coreano Lee Duckhee foi eliminado da competição pelo polonês Hubert Hurkacz, após vencer na estreia. Ao vencer sua partida de estreia, Duckhee se tornou o primeiro tenista surdo a vencer uma competição de nível ATP. O atleta de 21 anos, atual 212º do mundo, vencera o suíço Henri Laaksonen por 7/6 (7/4) e 6/1 na noite de segunda-feira.