Melo retoma parceria com Dodig com vitória em Indian Wells; Soares cai na estreia

O tenista brasileiro Marcelo Melo retomou a parceria com o croata Ivan Dodig com vitória, neste sábado, na estreia da dupla no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Já o compatriota Bruno Soares, vice-campeão do US Open, foi eliminado logo na estreia, ao lado do escocês Jamie Murray.

Melo e Dodig venceram o chileno Cristian Garin e o mexicano Santiago Gonzalez por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 7/5 e 10/2, em 1h50min de duelo. Brasileiro e croata não jogavam juntos há cinco anos. Após encerrarem a parceria no fim de 2016, Melo formou duplas com o polonês Lukasz Kubot, com quem foi campeão de Wimbledon, e com o holandês Jean-Julien Rojer.

O brasileiro encerrou a parceria com Kubot no fim de 2020, quando passou a jogar com Rojer. Sem sucesso, voltou a entrar em quadra ao lado do polonês nesta temporada. Mas os dois finalizaram novamente a parceria ao fim do US Open. Com Dodig, Melo espera recuperar a boa fase, após resultados abaixo do esperado neste e no ano passado.

“Hoje tivemos um jogo duríssimo. Retornando a parceria, foi uma estreia difícil. E acho que foi excepcional. Conseguimos voltar de uma partida quase perdida. Essa maneira de lutar, voltar nessas condições e ganhar foi muito boa para nós. Esperamos poder usar, agora, essa confiança e jogar bem o próximo jogo para seguir vivos no torneio. Foi muito importante essa vitória”, comentou o brasileiro.

Com a vitória, eles avançaram para as oitavas de final. Seus próximos adversários serão os belgas Sander Gille e Joran Vliegen.

Já Bruno Soares voltou a cair numa estreia pela segunda vez seguida após o vice no US Open. Desta vez, ele e Murray foram derrotados pelos alemães Alexander Zverev e Jan-Lennard Struff por duplo 6/4.

CHAVES DE SIMPLES – O destaque do dia foi o russo Daniil Medvedev, em sua segunda partida desde o título do US Open. Após vencer o único jogo que disputou na Laver Cup, ele mostrou força ao superar o local Mackenzie McDonald por 6/4 e 6/2. Na terceira rodada, o tenista da Rússia vai enfrentar o vencedor do duelo entre o local Marcos Giron e o sérvio Filip Krajinovic.

Os demais cabeças de chave também não decepcionaram. Avançaram o norueguês Casper Ruud (6º), o polonês Hubert Hurkacz (8º), o canadense Denis Shapovalov (9º), o argentino Diego Schwartzman (11º), o espanhol Roberto Bautista Agut (15º), o local Reilly Opelka, os britânicos Daniel Evans (18º) e Cameron Norrie (21º), o russo Aslan Karatsev (19º) e o búlgaro Grigor Dimitrov (23º).

No feminino, o resultado mais surpreendente foi a queda precoce da espanhola Garbiñe Muguruza para a australiana Ajla Tomljanovic por 6/3, 1/6 e 6/3. Já as favoritas espantaram a zebra com boas vitórias, como as conquistadas pelas checas Karolina Pliskova(1ª) e Barbora Krejcikova (3ª), pela tunisiana Ons Jabeur (12ª) e pela americana Coco Gauff (15ª).

