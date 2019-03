Melo perde final de virada e fica com o vice nas duplas em Indian Wells

O brasileiro Marcelo Melo foi vice-campeão da chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells. Neste sábado, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot perderam de virada a final do evento californiano para o croata Nikola Mektic e o argentino Horacio Zeballos por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 10/3, em 1 hora e 28 minutos.

Melo e Kubot haviam sido finalistas em Indian Wells há dois anos, resultado que se repete em 2019, sendo que em 2018 tinham perdido logo no primeiro jogo. E embora não tenha conquistado a taça, o brasileiro, dono de nove títulos de nível Masters 1000, deixa o evento com a sensação de recuperação, após um início de temporada difícil, o que incluiu a ausência no Aberto da Austrália por causa de uma lesão nas costas.

Nos dois torneios anteriores, em Roterdã e Acapulco, ele e Kubot haviam sido eliminados no jogo de estreia. Além disso, Melo também participou do Rio Open, caindo no seu segundo compromisso, em parceria com Bruno Soares, ao lado de quem também perdeu o jogo de duplas do confronto da Copa Davis contra a Bélgica.

Após passarem por Novak Djokovic e Fabio Fognini nas semifinais, Melo e Kubot tiveram um bom começo na decisão deste sábado. Eles converteram dois de cinco break points no primeiro set, o que permitiu o triunfo na parcial por 6/4, mesmo perdendo o serviço uma vez.

Mektic e Zeballos reagiram no segundo set, não tendo o saque ameaçado. Eles ainda conseguiram converter um break point, devolvendo o placar de 6/4 e forçando a realização do match tie-break.

No desempate, disputado até dez pontos, Melo e Kubot sofreram com a grande atuação de Zeballos, que liderou a dupla com Mektic para assegurar a vitória com certa facilidade por 10/3, faturando o título do Masters 1000 de Indian Wells.