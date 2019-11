Melo perde a 1ª nas duplas e faz duelo direto na quinta por semi do ATP Finals

Único brasileiro na disputa do ATP Finals, torneio em Londres que reúne os melhores tenistas da temporada, o mineiro Marcelo Melo conheceu nesta terça-feira a sua primeira derrota na competição. Pela segunda rodada do grupo Jonas Bjorkman, ele e o polonês Lukasz Kubot foram batidos pela dupla formada pelo sul-africano Raven Klaasen e pelo neozelandês Michael Venus por 2 sets a 0 – com parciais de 6/3 e 6/4, após 1 hora e 10 minutos.

Na estreia, no último domingo, Melo e Kubot haviam ganhado de virada da parceria do croata Ivan Dodig com o eslovaco Filip Polasek. Assim, mesmo com o revés desta terça-feira, eles terão nesta quinta um confronto direto contra a dupla formada pelo norte-americano Rajeev Ram e pelo britânico Joe Salisbury, que também estão com uma vitória e uma derrota.

No outro jogo da rodada desta terça-feira, Ram e Salisbury venceram a primeira no ATP Finals. Eles derrotaram de virada o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek por 2 sets a 1 – com parciais de 3/6, 6/3 e 10 a 6 no match tie-break.

Com os resultados, Klaasen e Venus abriram 4 a 3 no confronto direto contra Melo e Kubot no circuito da ATP e já garantiram a classificação para as semifinais com o primeiro lugar do grupo – enfrentarão os segundos colocados do grupo Max Mirnyi, que só teve a primeira rodada disputada até agora. Já Dodig e Polasek estão eliminados da competição.

Em quadra, o sul-africano e o neozelandês tiveram um bom início de jogo e logo conseguiram a quebra de saque, no serviço de Kubot, para abrir 3 a 1 e fechar o set sem dar qualquer chance para os adversários. Na segunda parcial, o equilíbrio se manteve até o nono game, quando Melo teve seu saque quebrado. No game seguinte, Venus sacou para garantir a vitória de sua dupla.