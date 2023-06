Melo e Matos vencem na estreia das duplas e se enfrentam nas quartas do ATP 500 de Halle

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 17:25 Compartilhe

Os brasileiros começaram o ATP 500 de Halle com o pé direito nas duplas. Ao lado do australiano John Peers, Marcelo Melo, bicampeão do torneio (2017 e 2018) surpreendeu ao derrotar os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, cabeças de chave 3, por 6/7 (3/7), 6/3 e 10/6. Nas quartas de final, enfrentará o seu compatriota Rafael Matos, que também estreou com vitória.

Matos e o chileno Nicolas Jarry venceram os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por 3/6, 6/3 e 13/11, em uma disputa apertadíssima. O brasileiro conseguiu evitar dois match-points antes de definir a virada e confirmar a classificação.

Marcelo Melo e John Peers também não tiveram facilidade para desbancar os belgas. Eles perderam o primeiro set no tie-break, conseguiram uma vitória mais tranquila no segundo e viraram no match tie-break, em 1h21 de disputa.

“Hoje foi uma vitória importante para nós. Jogamos muito bem, desde o começo. Jogo parelho, eles que vieram com muita confiança por fazer final em Roland Garros. Iniciamos o segundo set quebrando e acho que isso ajudou a gente a deslanchar no jogo. Acabamos conseguindo outra quebra depois e jogamos bem melhor o match tie-break. Foi muito bom. Vínhamos treinando e jogando muito bem. Então é aproveitar esse resultado para ir passo a passo no torneio”, disse Marcelo.

Marcelo Melo e Rafael Matos se enfrentarão pela segunda vez nas duplas. No ano passado, no ATP 500 de Tóquio, o mineiro levou a melhor ao lado do norte-americano Mackenzie McDonald. Matos teve como parceiro o espanhol David Vega.

Além deles, o Brasil tem mais um representante no torneio. Marcelo Demoliner, ao lado do alemão Andreas Mies, enfrentam, nesta quinta-feira, às 11h, a dupla alemã formada por Kevin Krawietz e Tim Puetz.

ALCARAZ VENCE NA GRAMA

o espanhol Carlos Alcaraz sofreu em sua estreia no ATP 500 de Queen’s, em seu primeiro compromisso na grama. Ele venceu o francês Arthur Rinderknecht por 2 sets a 1, parciais de 4/6. 7/5 e 7/6 (7/3), em 2h37 de disputa.

Na próxima fase, Alcaraz enfrentará o checo Jiri Lahecka, que venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. Este será o primeiro confronto entre os dois na história.

“Foi um jogo muito difícil. Foi complicado no começo adaptar meu tênis, meu jogo, à grama. Para mim é difícil jogar aqui, mas gosto de jogar na grama e é um torneio que eu realmente queria jogar. Está sendo muito especial”, disse Alcaraz.

LAURA PIGOSSI VENCE A 1ª NA GRAMA

Quem também brilhou nesta terça-feira foi a brasileira Laura Pigossi, número 133 do mundo, que venceu a sua primeira partida na grama. Ela superou a eslovaca Jana Cepelova, de virada, por 3/6, 6/3 e 6/1. Com isso, avançou às oitavas de final do WTA 125 de Gaiba.

Agora, a brasileira enfrentará, na quinta-feira, a americana Robin Montgomery. “Muito feliz com o dia de hoje. Joguei com uma atleta que apesar de estar voltando ao circuito é bem experiente. Joguei bem nos momentos importantes e aguentei bem fisicamente.”

