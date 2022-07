Melo e Klaasen são vice-campeões no ATP de Newport Dupla do brasileiro perdeu final para americanos

O mineiro Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen foram vice-campeões do ATP 250 de Newport, nos Estados Unidos, torneio que encerrou a temporada de grama neste domingo.

Na final, os norte-americanos William Blumberg e Steve Johnson marcaram 2 sets a 0, com parciais de 6/4 7/5, em 1h22min. Melo e Klaasen deixam Newport após uma semana de boas atuações, em sua quarta disputa juntos desde que retomaram a parceria. O próximo torneio da dupla será o ATP 250 de Atlanta (EUA), em quadra dura, a partir do dia 25 deste mês.

“Um jogo em que acho que a diferença foi nas devoluções. Eles conseguiram entrar mais nos pontos. Tivemos algumas poucas chances e eles mais. E acabou decidindo. Tivemos oportunidades de voltar no primeiro set e, de novo, no segundo, mas infelizmente foi caindo para o lado deles”, afirmou Marcelo.

“De qualquer maneira, acho que foi uma boa semana, boas vitórias. Sair com uma final é sempre muito bom. E, agora, é ir com tudo no próximo torneio nosso, que será em Atlanta”, completou.

No primeiro set, Melo e Klaasen – cabeças de chave número 1 – salvaram as chances de break no quinto e sétimo games, mas os adversários – cabeças 4 – acabaram conseguindo a quebra no nono game, passando à frente, 5/4. O mineiro e o sul-africano tiveram uma oportunidade de break no game seguinte, para igualar novamente o jogo, mas os norte-americanos fecharam em 6/4. No segundo set, também com chances de break, as duplas mantiveram seus serviços até o 11º game, quando Blumberg e Johnson quebraram para fazer 6/5. Melo e Klaasen ainda tiveram uma oportunidade de break, no 40/40 do último game, mas os adversários venceram no segundo match point, 7/5, para comemorar o título.

Foi o terceiro vice-campeonato de Melo nesta temporada, finalista também em Adelaide, na Austrália, e Lyon, na França, todos ATP 250. E, Newport, o quarto torneio do mineiro e do sul-africano na grama nesse retorno. Antes, na Europa, chegaram à segunda rodada no Grand Slam, em Wimbledon, pararam na estreia no ATP 250 de Maiorca, na Espanha, e foram até a semifinal do ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch, na Holanda. Em 2015, quando formaram dupla pela primeira vez, jogaram por duas semanas e conquistaram o Masters 1000 de Xangai, na China, e o ATP 500 de Tóquio, no Japão.

Melo ocupa a 44ª colocação no ranking mundial individual de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), com 1.740 pontos. Klaasen, 39 anos, é o atual número 62 do mundo, com 1.325 pontos.