Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 26/02/2023 - 0:55 Compartilhe

O Brasil segue sem levantar um título no Rio Open. Marcelo Melo e o colombiano Juan Cabal foram vice-campeões na madrugada deste domingo no maior torneio da América do Sul, disputado no Jockey Club do Rio de Janeiro.

Melo e Cabal perderam dos argentinos Andres Molteni e Máximo Gonzalez por 6/1 7/6 (7/3) na quadra central Guga Kuerten.

A dupla do mineiro entrou mal no jogo, sendo totalmente dominada pelos rivais que entraram ligados e à mil por hora. Foram quebras e um 6/1 rápido.





No segundo set os rivais abriram 2 a 0, mas Cabal acertou belas devoluções para empatarem o jogo. Melo e Cabal tiveram dois set-points no 6/5 na devolução, mas os argentinos se salvaram e foram melhores no tie-break.

Melo jogou sua segunda final no torneio onde foi vice em 2014 com o espanhol David Marrero. O Brasil tem vice ano passado com Bruno Soares ao lado do britânico Jamie Murray e Thomaz Bellucci com Rogério Silva em 2019 perdendo final para o mesmo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry.

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias