Mello: Sustentabilidade era vista como obstáculo, mas transformação ecológica é oportunidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/09/2023 - 16:16 Compartilhe

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, comemorou nesta quinta-feira, 21, o lançamento, nesta quinta-feira, da consulta pública sobre o Plano de Ação de Taxonomia Sustentável e afirmou que o plano de transformação ecológica do governo é a “grande oportunidade” de o Brasil voltar a se desenvolver.

“Não é apenas um plano de descarbonização, que é urgente e necessário. Temos aqui oportunidade de desenvolver e transformar nossa estrutura produtiva, a matriz energética e a estrutura social”, disse Mello em entrevista coletiva de imprensa, observando que, nos últimos anos, a agenda verde foi vista erroneamente como um “obstáculo ao desenvolvimento”. “Questão da sustentabilidade mudou de figura nesse momento histórico”, afirmou.

O auxiliar do ministro Fernando Haddad ainda avaliou positivamente a velocidade do andamento do plano de transformação ecológica. Ele destacou, por exemplo, que já estão no Congresso o projeto de lei do mercado de carbono e o projeto do combustível do futuro, além de já estar pronto o desenho dos novos títulos soberanos sustentáveis, e a reformulação do Fundo Clima. “E agora temos também a taxonomia sustentável, que é um dos elementos dessa estratégia, que vai ser o ponto de virada de retomada do desenvolvimento econômico em novas bases”, disse Mello.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias