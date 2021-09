Mello Filho, acionista da Cosan e irmão do chairman, morre em acidente aéreo com família

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O empresário Celso Silveira Mello Filho, irmão do presidente do Conselho de Administração da Cosan, morreu com a família em acidente aéreo nesta terça-feira, em Piracicaba, informou a companhia em nota de pesar à imprensa.

Mello Filho, que era também acionista da Cosan, estava em aeronave King Air 360 que caiu, causando a morte de todos os ocupantes. Ele é irmão de Rubens Ometto, o chairman da empresa, que não estava no avião.

Além do empresário, ocupavam a aeronave a esposa de Mello Filho, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

(Por Marta Nogueira)

