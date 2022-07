Méliuz tem alta em comissões e vendas totais no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) – A Méliuz teve crescimento de comissões cobradas de lojistas e aumento de vendas brutas no segundo trimestre ante o mesmo período do ano passado, segundo prévia operacional divulgada nesta quinta-feira.

A companhia apurou alta de 0,2 ponto percentual no indicador líquido de comissões “net take rate”, para 2,1%, no segundo trimestre, enquanto a alta nas vendas no conceito GMV foi de 24%, para 1,42 bilhão de reais.

Na comparação com o primeiro trimestre, o net take rate subiu 0,1 ponto e o GMV recuou 10%.

A empresa também divulgou crescimento de 37% nas contas totais no segundo trimestre sobre um ano antes, para 25,8 milhões, avançando 8% ante o fim de março.

Porém, em termos de usuários ativos, houve queda de cerca de 13% nos doze meses encerrados em junho sobre um ano antes, para 7,7 milhões.

A companhia afirmou que a queda nas contas ativas deve-se ao término de contrato de cartão co-branded e fim de campanhas de aquisição de usuários focados neste produto.