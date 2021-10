Méliuz se une à Captalys para lançar novo cartão em 2022

Em parceria com a Captalys, o Méliuz passará a oferecer, a partir de 2022, um novo cartão com sua marca. Unindo as duas expertises, o Méliuz será o motor de crédito, aplicando sua inteligência e conhecimento do seu cliente ao negócio, enquanto a Captalys entra com a infraestrutura e o financiamento da operação.

O novo Cartão Méliuz terá estrutura apoiada num Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) exclusivo, onde as duas companhias terão participação. A parceria também contempla a troca de experiências para aprimorarmos nossas políticas e tecnologias para concessão do crédito dentro da plataforma Méliuz complementando toda estrutura de governança que já vem sendo desenvolvida pela Acesso desde 2019, acrescenta Luciano Cardoso Valle, diretor de Relações com Investidores da Méliuz, em comunicado ao mercado nesta quinta-feira.

Segundo ele, a parceria está em linha com a estratégia da companhia em oferecer um ecossistema completo para usuário com as verticais shopping e de serviços financeiros. “O crédito é um importante produto nesse ecossistema e o seu crescimento será realizado de forma gradativa. Iniciaremos com um modelo exclusivo, com um volume extremamente baixo, e ao longo de 2022 seguiremos algumas etapas de crescimento”, conclui Valle.

Saiba mais