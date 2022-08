Méliuz recua forte após balanço, mas BTG reitera ‘compra’

reuters 16/08/2022 - 11:07 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As ações da Méliuz desabavam nesta terça-feira, após resultado do segundo trimestre na véspera, que mostrou prejuízo líquido de 28,2 milhões de reais e Ebitda negativo de 52 milhões de reais, mas crescimento de receita.

Às 11:02, os papéis caíam 12,42%, a 1,34 real, pior desempenho do Ibovespa, que subia 0,14%. Na mínima, na abertura, as ações chegaram a 1,32 real (-13,7%).

Na véspera, as ações da empresa de serviços financeiros e de programas de fidelidade fecharam em alta de 14,2%, acumulando em agosto valorização de 45,7%.

Para o Itaú BBA, que tem recomendação ‘outperform’ para a ação, com preço-alvo de 3,30 reais, a Méliuz reportou resultados modestos, tendo enfrentado um cenário mais adverso devido à desaceleração do e-commerce no país e despesas extraordinárias.

Analistas do BTG Pactual, por sua vez, destacaram que a companhia mostrou resiliência operacional, marcada por uma posição estável de caixa e equivalentes.

Eles reiteraram recomendação de ‘compra’, com preço-alvo de 2 reais, afirmando que a empresa se fortaleceu bastante desde o IPO, tendo aprimorado a equipe, concluído várias aquisições, e tido bom desempenho quanto ao consumo de caixa. Também avaliam que a Méliuz pode ser alvo de aquisição ou fusão.

(Por Paula Arend Laier)