Méliuz compra Muambator, plataforma de rastreamento online, por R$ 3 milhões

A Méliuz anunciou nesta sexta-feira, 10, a aquisição da Muambator, empresa que consolida rastreamento online de pacotes e encomendas nacionais e internacionais, pelo valor de R$ 3 milhões. Do total, 15% serão pagos em dinheiro à vista e 85% em ações com o período de lock up de até cinco anos.

Segundo o comunicado, a transação está em linha com a estratégia da Méliuz de construir um ecossistema completo e integrado entre a vertical shopping e a de serviços financeiros, oferecendo aos usuários produtos e serviços que tornem a jornada de aquisição mais fluida. Além disso, a empresa comprada conta com um time de três desenvolvedores que passam a integrar a equipe da Méliuz a partir de hoje.

O website e o aplicativo Muambator permitem ao usuário cadastrar códigos de rastreio de compras feitas nas maiores lojas online do Brasil e do mundo, dentre elas, Shopee, Ali Express, Wish, Mercado Livre, entre outros. Os consumidores passam a ter um controle maior sobre suas compras e a receber notificações a cada movimentação do pacote ou encomenda.

A Méliuz destaca ainda que a aquisição não se enquadra como investimento relevante. Portanto, não precisará ser submetida à aprovação dos acionistas em assembleia.

