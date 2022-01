Méliuz anuncia parceria com Mastercard para cartão de crédito e de conta

A Méliuz celebrou uma parceria com a Mastercard para oferecer aos usuários o cartão de crédito e da conta com a bandeira. Com a aliança, as empresas colocam o Brasil como um dos principais países a oferecer um cartão de crédito sem tarja magnética, reduzindo fraudes e custos na emissão, segundo o comunicado ao mercado divulgado nesta terça-feira, 4.

O novo cartão Méliuz será “platinum” e “digital first”, contará com a tecnologia de pagamento por aproximação, cashback e criptoback. Além disso, não terá anuidade.

Lista de espera

A Méliuz destacou ainda que, em menos de dois meses, a lista de espera para o novo cartão de crédito já superou 500 mil inscritos. “Estamos confiantes em entregar um produto seguro, competitivo e sem burocracia aos nossos usuários”, finalizou a companhia.

Saiba mais