Melissa Barrera se pronuncia após demissão de ‘Pânico 7’: ‘Silêncio não é uma opção’

Atriz da franquia de filmes “Pânico“, Melissa Barrera quebrou o silêncio acerca de sua demissão na noite desta quarta-feira, 22. No Instagram, a artista garantiu que continuará “advogando pelos direitos humanos” após ter sido demitida por postagens pró-Palestina.

“Eu condeno o antissemitismo e a islamofobia. Eu condeno ódio e preconceito de quaisquer tipos conta quaisquer grupos de pessoas”, começou, em um story na rede social.

“Como uma latina, uma mexicana orgulhosa, eu sinto a responsabilidade de ter uma plataforma que me permite ter o privilégio de ser ouvida, e tento usá-la para conscientizar sobre problemas com os quais me importo e emprestar minha voz a quem precisa. Todas as pessoas da Terra — independentemente de religião, raça, etnia, gênero, orientação sexual ou status socioeconômico — merecem direitos humanos igualitários, dignidade e, é claro, liberdade”, continuou.

E finalizou: “Eu acredito que um grupo de pessoas não é sua liderança, e que nenhum corpo governamental deve estar acima das críticas. Eu oro dia e noite para que não hajam mais mortes e violência e por uma coexistência pacífica. Eu vou continuar falando por quem mais precisa e vou continuar advogando pela paz e segurança, por direitos humanos e liberdade. O silêncio não é uma opção para mim.”

Melissa interpretaria a protagonista Sam Carpenter em “Pânico 7”, próximo longa da franquia de filmes de terror.

De acordo com o “The Hollywood Reporter”, a atriz foi dispensada após criticar os ataques à Faixa de Gaza, como vem fazendo desde o início do conflito entre Israel e Hamas. No Instagram, ela chegou a acusar a imprensa americana e os algoritmos de redes sociais de privilegiar a cobertura israelense e censurar conteúdos palestinos.

