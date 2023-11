Melissa Barrera é demitida de ‘Pânico 7’ após postagens pró-Palestina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/11/2023 - 4:18 Para compartilhar:

Melissa Barrera foi demitida da franquia de filmes “Pânico” após compartilhar publicações pró-Palestina em suas redes sociais. Ela interpretaria a protagonista Sam Carpenter na próxima produção da sequência, “Pânico 7”.

De acordo com o “The Hollywood Reporter”, a atriz foi dispensada após criticar os ataques à Faixa de Gaza, como vem fazendo desde o início do conflito entre Israel e Hamas. No Instagram, ela chegou a acusar a imprensa americana e os algoritmos de redes sociais de privilegiar a cobertura israelense e censurar conteúdos palestinos.

No X/Twitter, Christopher Landon, diretor da franquia, se manifestou em post posteriormente apagado. “Essa é a minha declaração: [emoji de coração partido]. Tudo é uma droga. Parem de gritar. Não foi minha decisão.”

Já a Spyglass, produtora dos filmes de “Pânico”, acusou a atriz de antissemitismo em pronunciamento.

“A posição da Spyglass é inequivocamente clara: temos tolerância zero ao antissemitismo ou ao incitamento ao ódio sob qualquer forma, incluindo falsas referências ao genocídio, limpeza étnica, distorção do Holocausto ou qualquer coisa que ultrapasse flagrantemente a linha do discurso de ódio.”

Revoltados, fãs da atriz pediram justiça no X/Twitter. “A franquia está tão centrada na Sam que não ter ela no sétimo filme, que com certeza ia encerrar a trilogia com as irmãs Carpenter, é simplesmente impossível de imaginar”, escreveu uma.

“Imagina ser BURRO ao ponto de DEMITIR a PROTAGONISTA da segunda geração por estar totalmente correta em seu posicionamento”, opinou outra.

Apesar de não ter se pronunciado diretamente sobre o caso, Melissa agradeceu pelo apoio de fãs após a hashtag “Justice for Melissa” (Justiça por Melissa) ficar entre os assuntos mais comentados da rede social.

