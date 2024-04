Melissa aposta em ativações para expandir a marca no exterior

Conteúdo de Marcai Conteúdo de Marca https://istoe.com.br/autor/conteudo-de-marca/ 17/04/2024 - 14:13 Para compartilhar:

Ao pensar nas icônicas sandálias Melissa, que fizeram e fazem a história de muitas gerações, logo vem à mente aquele cheirinho de tutti-frutti, que não somente é conhecido localmente, mas também fora do Brasil – atualmente a marca está presente em mais de 60 países. Para expandir a marca para novos lugares, a Melissa vem apostando em ativações internacionais nos últimos anos. Uma das mais recentes está acontecendo em Milão, na Itália, por meio da ação Melissa Frizzante, que desembarcou no país no meio do burburinho do Fuorisalone, semana de design que atrai pessoas de vários locais do mundo e celebra a criatividade e inovação, aspectos que têm ligação direta com a trajetória da label nas últimas décadas.

De acordo com Raquel Scherer, gerente geral da Melissa, a iniciativa surgiu a partir da constante busca por proporcionar experiências únicas ao público. “O público quer consumir cada vez mais marcas que tragam um lifestyle aspiracional e um propósito claro em sua identidade por meio de experiências, e não apenas de produtos”.

Alinhada a essa premissa, a Melissa criou um ambiente único e imersivo que reflete a sua essência, explorando novos sentidos além do aroma, como o paladar. Em um espaço repleto de bolhas transparentes, que traduz a efervescência da Melissa Frizzante, a lovebrand oferece gratuitamente três opções de bebidas criadas especialmente para a ocasião: Don’t Worry Be Berry, Jelly Spritz e Watermelon Haze – todas com um toque de bubblegum, aroma característico da Melissa.

Os drinks foram criados especialmente para essa iniciativa e combinar com as três novas cores da Melissa Possession, sandália modelo aranha que é icone da label. “Como nossa intenção era estar em spots de grande circulação durante o verão, a ideia de criar bebidas refrescantes e divertidas, se conectou imediatamente com nosso propósito. Para isso, buscamos especialistas para criar os sabores das sodas e o espaço imersivo que traduzissem nossa essência a uma experiência vibrante e inovadora”, ressalta Scherer.

Tecnologia e inovação

Para garantir um maior alcance da ação, a Melissa levou a iniciativa para o mundo virtual. Para isso, escolheu três artistas especializados em arte via Inteligência Artificial para mostrar como seria a ativação da Melissa Frizzante em vários lugares do mundo. Além de reforçar os pilares de arte e design da marca, a intenção, de acordo com Raquel, é ampliar o senso de um projeto, que é global, e estará em outros lugares do mundo depois de Milão.

Os artistas If Only, Tina Bobbe e Shail Patel construíram espaços da label em locais como o trem de Milão, em um barco que navega no Rio Sena, além de novas releituras do ambiente físico de Milão. “Através de ativações que vão além do ponto de venda convencional, imergindo o público para dentro do nosso universo de maneira envolvente, conseguimos apresentar a Melissa de maneira que estimule a conexão das pessoas com a Melissa para além de uma experiência de compra”, afirma Paulo Pedó, diretor da empresa.

Expansão constante

Pedó destaca que a presença internacional da Melissa no exterior segue em expansão, com a conquista de novos mercados e aumento de sua base de consumidoras fiéis em diversas regiões. “Os territórios de grande aposta da marca atualmente são Estados Unidos e China, onde essa intensificação da marca acontece por meio da Grendene Global Brands (GGB), joint-venture com a 3G Radar. Nosso compromisso com a inovação e o design dos nossos produtos têm nos permitido ganhar destaque e reconhecimento em diferentes países. Melissa Frizzante surgiu como um projeto para reforçar ainda mais a presença e a conexão da marca com o público global”, conclui.