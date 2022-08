As melhores escovas para cada tipo de cabelo

Da Redação 04/08/2022 - 18:44 Compartilhe

Democráticas entre homens e mulheres de todas as idades, as escovas de cabelo estão presentes, possivelmente, na maioria das casas de todo o mundo. No entanto, nem todas são adequadas para qualquer tipo de cabelo — e escolhê-las corretamente pode ser um desafio.

Afinal, com tantos tipos de escovas disponíveis, como saber qual funcionará melhor para seus cabelos? Continue lendo para descobrir. As informações são da “Glamour”.

As melhores escovas de cabelo para cada tipo de fio

“Diferentes escovas têm diferentes usos”, pontua a cabeleireira Leigh Hardges. “Tipos, formas e tamanhos de cerdas têm um propósito.” Além do tamanho da escova, a especialista também considera seu peso e o quão ergonômica é.

A maioria das escovas é composta por cerdas de javali — mais rígidas — ou de nylon — mais flexíveis. “As cerdas de javali ajudam a transportar os óleos naturais [da raiz] para as pontas do cabelo. Gosto de usar essa opção em clientes com cabelos finos e frágeis”, diz Leigh, acrescentando: “As cerdas de nylon são a força motriz das escovas. Eles são ideais para modelar e desembaraçar com calor”.

Se você está procurando novas escovas, a recomendação do cabeleireiro Mikel McIntyre é ter, ao menos, uma boa escova desembaraçante e outra boa escova de modelagem.

Entre as opções de escovas, os destaques são:

Escovas para cabelos com frizz

Dispersam os óleos naturais do cabelo ao longo do comprimento, minimizando os fios rebeldes e o frizz.

Escovas para cabelos armados

Escovas de cabelo com cerdas desiguais — curtas e longas — podem ajudar a “domar” o cabelo armado, especialmente os fios mais grossos.

Escovas de cabelo para couro cabeludo seco

“Escovar o couro cabeludo é tão importante [quanto escovar o cabelo], especialmente se você tem o couro cabeludo seco”, assegura Mikel. A escovação do couro cabeludo ajuda a soltar os flocos e o acúmulo de sujeira, além de aumentar o fluxo sanguíneo, o que pode ajudar a promover o crescimento saudável dos fios.

Escovas para cabelos embaraçados

Escovas com cerdas flexíveis são excelentes para cabelos embaraçados, pois não puxam os fios. Além disso, é melhor que sua base não seja almofadada, para que a escovação possa ser feita nos cabelos molhados sem chances de desenvolver mofo.

Escovas para cabelos cacheados

Os cachos exigem uma escova que resista à textura e à espessura sem prender ou arrebentar os fios. Para isso, cerdas de nylon são as mais indicadas. Para fios grossos, cerdas longas são recomendadas.

Escovas para cabelos grossos

Os fios grossos podem se beneficiar da utilização de escovas com cerdas de javali longas e base ampla.

Escovas para cabelos danificados

Se seus cabelos estão danificados ou são compostos por fios muito finos, a combinação de cerdas de javali e porco-espinho em dois comprimentos diferentes é a ideal. Enquanto as cerdas mais longas desembaraçam, as curtas dão brilho. Além disso, a combinação favorece a dispersão dos óleos naturais.

Como preservar suas escovas de cabelo

Algumas escovas podem ser consideradas verdadeiros investimentos, e é necessário preservá-las com o maior cuidado possível. Para isso, remova semanalmente os cabelos acumulados e limpe as cerdas com shampoo suave se notar sujeira nas cerdas. “Se a alça for de madeira, deixe-a secar completamente”, aconselha Leigh. E lembre-se: a queda de cerdas é um sinal para investir em uma nova escova.