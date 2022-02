Melhores do mundo e favoritos vão à semi na Praia do Patacho, em Alagoas Campeões saem na tarde deste domingo

Os melhores do mundo confirmaram o favoritismo neste sábado e estão na semifinal do Pure Beach, torneio de Beach Tennis mais sustentável do mundo, realizado na praia do Patacho, no município de Porto das Pedras, em Alagoas. A competição é mais uma do importante circuito do Brazil Beach Tennis Tour, com premiação de R$ 120 mil.

O italiano Michelle Cappelleti, número 1 do mundo do Profesional Beach Tennis Ranking, e o parceiro espanhol Antomi Ramos venceram seus dois jogos do dia. Eles bateram os qualifiers Aroldo Caio e Pedro Ferreira por 6/2 6/1 e nas quartas de final passaram pelos alagoanos Eurico Cahu e Gabriel Padilha por 6/0 6/2. Neste domingo eles buscam vaga na decisão contra os cabeças de chave 4, os cariocas Luiz Gimpel, o Marrento, e Bruno Falcão.

“Primeiro dia tudo ótimo. Ganhamos dois bons jogos e a atmosfera é muito boa aqui. Conheci a praia do Patacho em janeiro, o lugar é maravilhoso. A organização do torneio é muito boa, a estrutura é enorme e muito top”, disse Cappelletti.

A outra semi será diante do multicampeão mundial, o também italiano Alessandro Calbucci, e o venezuelano Ramon Guedez, que enfrentam os brasileiros Ralff Abreu, ex-top 10 mundial, e o gaúcho Vinicius Chaparro.

No feminino, a dupla campeã mundial formada pelas italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini perdeu apenas dois games nos dois jogos deste sábado e pega na semifinal a dupla da paulista radicada em Maceió (AL), Agatha Wanderley, filha da medalhista olímpica Ida, do vôlei de quadra, e a gaúcha Giovanna Pedrini. A outra semi será entre Marília Camara, de Fortaleza (CE) e Carolina Gurgel, de Natal (RN), contra Marília Rocha e Brenda Rique.

As semis do feminino começam às 9h e do masculino às 11h30. As finais serão no período da tarde.

Na segunda-feira, dia 7, o torneio será encerrado com a disputa do torneio PRO-AM em que profissionais e amadoras atuam juntos além do torneio com duas categorias juntas, sendo A/B, B/C e C/D.

São mais de 1.100 atletas na disputa da competição no profissional e no amador, algo que atraiu os melhores do ranking da Professional Beach Tennis Ranking.

Acesso ao torneio com controle diante da pandemia



A entrada na competição é controlada por meio de apresentação da carteira nacional de vacinação contra o COVID-19. Todos os atletas deverão utilizar máscaras enquanto não estiverem comendo ou em disputa. Todo atleta tem direito a levar um acompanhante. A entrada ao público na arquibancada geral será mediante a 1kg de alimento que será doado para instituição de caridade do município de Porto das Pedras. Para o camarote a entrada será no valor de R$ 200,00 no primeiro dia do evento e R$ 300,00 no domingo, dia das finais.

A Praia de Patacho é reconhecida por ter o selo Bandeira Azul 2021/2022, prêmio internacional ecológico para praias,marinas e embarcações de turismo.

Para merecer o selo Bandeira Azul, a administração do município tem que atender e manter uma lista de importantes indicadores, checados anualmente. Dentre eles, foco em gestão e educação ambiental, qualidade da água, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.

A competição é uma realização da promotora 2BE Sports, a mesma que realizou com sucesso o Macena Open de Beach Tennis em agosto passado, na capital alagoana.

Programação Prévia:



06/02 – Domingo

Semis Profissional Masculino e Feminino a partir das 9h e finais Masculino e Feminino não antes das 12h

A partir das 8h – Semis e Finais – Dupla Masculina e Feminina A, B, C e D

07/02 – Segunda-Feira

Torneio PRO-AM e torneios A/B, B/C e C/D – das 9h até 13h

O Pure Beach tem a chancela do Brazil Beach Tennis Tour e conta com o apoio institucional da da Prefeitura Municipal de Porto das Pedras, os patrocínios Master da Angioneuro e da Volvo, além de patrocínios da American Crime, Alagoas Ambiental e Açaí Concept.

Mais detalhes com Fabrizio Gallas – +55 21 994004061

