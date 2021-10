Melhores da Dinheiro 2021: conheça os vencedores

A 18º edição do prêmio AS MELHORES DA DINHEIRO elegeu a Votorantim como a Empresa do Ano 2021. A Votorantim ainda levou o troféu na categoria Responsabilidade Social. Realizada nesta terça-feira (05), a premiação da Editora Três, promovida por meio da ISTOÉ DINHEIRO, reconhece e celebra os êxitos das maiores companhias que atuam no Brasil.

No segmento de Responsabilidade Social, foram destacadas as boas práticas de governança do Instituto Votorantim e das Reservas Votorantim. Em um ano devastado pela pandemia, o grupo demonstrou uma gestão eficiente para assuntos socioambientais.

Além disso, a empresa teve resultados consistentes, com 103 anos de história, presença em 19 países, 515 unidades operacionais e receita líquida anual superior a R$ 45 bilhões. Controlada pela família Ermírio de Moraes, a companhia se destacou por sua solidez, diversificação de negócios e visão de longo prazo.

A lista de vencedores é determinada após meses de análises em 31 setores da atividade econômica. A apresentação, comandada pela jornalista Rosana Jatobá, contou com a presença do governador de São Paulo, João Doria, e os CEOs das empresas vencedoras nas cinco dimensões avaliadas pelo ranking.

São elas: além de Responsabilidade Social (Votorantim), foram laureados as gestões de Sustentabilidade Financeira, que teve a B3 como ganhadora; Governança Corporativa, com a Usina São Manoel; Recursos Humanos, com destaque para a Vivo; e Inovação e Qualidade, com a Eurofarma como vencedora.

A seguir, confira a lista completa de ganhadores:

Agronegócio: SLC

Agronegócio – Cooperativas: Cocamar

Agronegócio – Insumos: Ihara

Agronegócio – Nutrição: Phibro

Agronegócio – Usinas: Usina São Manoel

Alimentos: M. Dias Branco

Bancos: Santander Brasil

Combustível, Óleo e Gás: Raízen







Construção Imobiliária: Mbigucci

Contração Pesada: Racional Engenharia

Eletrodomésticos/Eletrônicos: Whirlpool Corporation

Energia: CPFL

Farmacêutico, Higiene e Limpeza: Eurofarma

Frigoríficos: BRF

Locadoras de Veículos: Localiza

Material de Construção: Votorantim Cimentos

Mineração, Siderurgia e Metalurgia: Anglogold Ashanti

Papel e Celulose: Suzano

Planos de Saúde: Bradesco Saúde

Químico e Petroquímico: Basf

Saúde: Grupo Fleury

Seguros: Bradesco Seguros

Serviços Especializados: Atento

Serviços Financeiros: B3

Serviços Públicos: Cagece

Serviços de Transportes: CCR

Tecnologia e Software: Stefanini

Telecomunicações: TIM Brasil

Varejo: Lojas Renner

Vestuário, Têxtil e Calçados: Alpargatas

