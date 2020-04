Melhorar a cólica? Poses de ioga ajudam, diz estudo Estudo mostra que o "Ooom" pode te ajudar até mesmo nisso

Não importa quão bom seja ter uma desculpa legitima para se acabar no Netflix e comer uma panela inteira de brigadeiro, todas nós sabemos que essas coisas na verdade não fazem nossos sintomas menstruais desaparecerem. Mas de acordo com um estudo publicado no Journal of Alternative and Complimentary Medicine, existe uma coisa que pode melhorar a cólica e ainda aliviá-la do inchaço: a ioga.

O estudo

Para o estudo, os pesquisadores analisaram como apenas uma hora de ioga por semana pode reduzir cólicas menstruais e outros sintomas do período (eles usaram um questionário padrão sobre menstruação, no qual pediram para as mulheres responderem 27 questões sobre seus sintomas psicológicos e físicos em uma escala de um a cinco).

Por 12 semanas, 20 participantes fizeram uma hora de aula de ioga nas sextas-feiras à noite. Cada sessão era a mesma: 15 minutos de saudação ao sol, cinco minutos de shavásana, 10 minutos de poses variadas e, por último, meia hora de ioga nidra (uma espécie de meditação do sono). Um grupo separado não fez ioga. Após 12 semanas, as que realizaram a prática reportaram uma redução importante nas cólicas, se comparadas ao grupo de controle, além de relatarem menos sintomas menstruais.

E a melhor parte do estudo é que a rotina de ioga executada pelas participantes é superfácil de fazer em casa.

Melhorar a cólica: as posições

Comece com 10 ciclos de saudações ao sol (deve levar cerca de 15 minutos para completar) antes de fazer 5 minutos da relaxante respiração da shavásana. Depois, faça 15 minutos de sequência de poses – especificamente, gato para cobra para peixe – e repita 10 vezes. Finalmente (e aqui está a melhor parte), gaste 30 minutos aperfeiçoando sua ioga nidra enquanto descansa na shavásana. Com esse tipo de relaxamento total, nós não conseguimos imaginar como um mínimo de cólica pode estragar seu dia.