Melhora na indústria está diretamente associada à melhora do mercado de trabalho, avalia IBGE

Estadão Conteúdo 03/05/2024 - 13:34

A indústria brasileira tem mostrado tendência positiva nos últimos meses. A melhora na produção, vista desde meados do ano passado, tem sido calcada na evolução favorável do mercado de trabalho, com contribuição também da redução na taxa básica de juros. A avaliação é de André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem de fevereiro para março, a produção cresceu 0,9%, após uma ligeira alta de 0,1% no mês anterior.

Na série com ajuste sazonal, em comparação ao mês imediatamente anterior, a trajetória da indústria foi predominantemente positiva desde agosto de 2023. A única exceção no período foi o mês de janeiro de 2024, quando a produção recuou 1,1%.

“A série com ajuste dá uma leitura positiva para esse setor industrial. Tem uma maior presença de resultados positivos em sequência desde agosto do ano passado. A gente tem leitura positiva observada nos últimos meses”, disse Macedo.

Segundo o pesquisador, essa trajetória positiva está “diretamente associada à melhora do mercado de trabalho”, com aumento no número de trabalhadores ocupados e ampliação da massa de salários em circulação na economia.

“A taxa de juros está em patamares mais baixos do que tinha no passado”, acrescentou o pesquisador. “São fatores que ajudam a explicar a melhora nesse setor industrial não só neste mês.”

Macedo diz que não é possível antecipar o desempenho da indústria nos meses vindouros, mas frisa que esses mesmos elementos que ajudaram a explicar o avanço na produção recente ainda permanecem presentes no cenário macroeconômico atual, ou seja, podem influenciar as próximas leituras da pesquisa.