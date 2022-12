‘Melhor volante jovem do mundo’, Pablo Maia tem marca histórica no São Paulo

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 27/12/2022 - 4:30 Compartilhe





O volante Pablo Maia, de 20 anos, teve, em 2022, um ano especial profissionalmente. Isso porque em sua primeira temporada no time principal do São Paulo, o jogador já conquistou recordes interessantes.

O camisa 29, aliás, foi eleito o melhor primeiro volante do mundo entre aqueles nascidos a partir de 2002, segundo o Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES), estudo divulgado nesta segunda-feira (26).

Pablo ganhou destaque no Campeonato Paulista deste ano, quando atuou em 12 das 16 partidas disputadas pelo Tricolor, marcando dois gols. Desde então, começou a ser aproveitado com frequência pelo técnico Rogério Ceni, e se tornou um dos principais nomes no meio-campo da equipe.

Em 2022, o São Paulo disputou 77 partidas, e Pablo foi titular em 43 delas. Além disso, o jovem estabeleceu um novo recorde: com 61 jogos no ano, tornou-se o atleta formado em Cotia com mais atuações na temporada de estreia pela equipe profissional, superando o zagueiro Breno, que fez 39 partidas em 2007.

O jovem defendeu o Tricolor em todas as competições do ano, como Paulistão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Além disso, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, quando entrou em campo em sete oportunidades.

Jogos de Pablo Maia pelo profissional em 2022:



– Campeonato Paulista -12 jogos

– Copa do Brasil – 9 jogos

– Copa Sul-Americana – 8 jogos

– Campeonato Brasileiro – 32 jogos

