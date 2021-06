Melhor visitante em 2019 e 2020, Flamengo inicia campanha fora de casa em busca de quebrar novo tabu Rubro-Negro estreia longe do Rio de Janeiro após quatro partidas no Maracanã. Última vitória sobre o Juventude no Alfredo Jaconi foi há 24 anos, em 1997

Após quatro partidas no Maracanã, o Flamengo enfim vai estrear como visitante nesta edição do Campeonato Brasileiro, neste domingo. E, se depender do retrospecto recente fora de casa, o Rubro-Negro tem motivos para acreditar na vitória sobre o Juventude e, consequentemente, na quebra de um jejum de 24 anos no Alfredo Jaconi.

A partida entre Flamengo e Juventude será às 11h (de Brasília) deste domingo, pela sétima rodada do Brasileirão. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

Considerado dor de cabeça em outras épocas, jogar fora de casa deixou de ser problema para o Flamengo nos últimos anos, mais precisamente desde 2018. Nas três últimas edições de Brasileirão, o Rubro-Negro disputou 57 partidas como visitante, com 28 vitórias, 15 empates e 14 derrotas – um aproveitamento de 58%.

Nas campanhas dos títulos de 2019 e 2020, inclusive, o Flamengo terminou a competição com a melhor campanha como visitante. Em 2018, a equipe rubro-negra ficou em segundo lugar neste quesito, apenas atrás do campeão Palmeiras. Como comparação, em 2017, o Fla teve apenas a 13ª melhor campanha fora de casa entre os 20 clube das Série A.

Flamengo como visitante no Brasileirão:

2020 – 34 pontos (10v, 4e e 5d) – Melhor campanha

2019 – 37 pontos (11v, 4e e 4d) – Melhor campanha

2018 – 28 pontos (7v, 7e e 5d) – 2ª melhor campanha

2017 – 20 pontos (5v, 5e e 9d) – 13ª melhor campanha

Fla somou 34 pontos como visitante em 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Além de mostrar a força longe dos seus domínios, somar o maior número possível de pontos fora de casa é determinante para os objetivos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Desde 2011, por exemplo, todos os clubes que tiveram a melhor campanha como visitante terminaram com o título nacional.

TABU DE 24 ANOS EM JOGO

Além da busca pelos três pontos para encostar no G-4, o Flamengo terá a missão de encerrar um jejum de 24 anos sem vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. O último triunfo rubro-negro em Caxias do Sul foi no Brasileiro de 1997, quando o clube bateu os donos da casa por 1 a 0, com gol contra de Rodrigo.

Desde então, as equipes se enfrentaram outras 10 vezes no Alfredo Jaconi, com cinco vitórias do Juventude e cinco empates. O último encontro foi um empate em 2 a 2, em setembro de 2007, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Este tipo de tabu, no entanto, não parece ser um problema para o elenco atual do Flamengo. Desde 2019, além da longa lista de títulos, a equipe se acostumou a quebrar marcas históricas e importantes. Entre as escritas pulverizadas recentemente, destacam-se os 45 anos sem vencer o Athletico em Curitiba (outubro de 2019), os 25 anos sem vencer o Grêmio em Porto Alegre (novembro de 2019) e os 20 anos sem vencer na Argentina (abril de 2021).

