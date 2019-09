Melhor visitante, CRB derrota o Coritiba por 2 a 0 e entra no G-4 da Série B

O visitante mais indigesto do Campeonato Brasileiro da Série B deu as caras novamente neste sábado. Em um confronto direto pelo acesso, o CRB ganhou do Coritiba por 2 a 0, em pleno estádio Couto Pereira, em Curitiba, e entrou no G-4. A partida foi válida pela 23.ª rodada.

A sétima vitória em 11 jogos longe de casa – além de um empate e três derrotas – colocou o CRB na quarta colocação com 36 pontos, deixando para trás o próprio Coritiba, que estacionou nos 34 e é o oitavo colocado. Essa foi a quarta derrota seguida do time paranaense.

Com uma postura agressiva, o Coritiba não esperava ser surpreendido logo aos nove minutos, quando Felipe Ferreira acertou o canto de Alex Muralha e abriu o placar para o CRB. Foi então que o nervosismo bateu no time paranaense, que viu a situação ficar mais complicada com a expulsão de Thiago Lopes aos 36 após segundo cartão amarelo.

No lance da expulsão, houve uma confusão generalizada entre os jogadores dos dois times, mas o árbitro mostrou o cartão amarelo apenas para Vinícius e Bryan – ambos do CRB. Com um jogador a mais, o time alagoano ampliou aos 47 minutos em chute de fora da área do atacante Léo Ceará.

Logo início do segundo tempo, Ewerton Páscoa fez falta em Rafinha, recebeu o segundo cartão amarelo e também deixou o CRB com 10 jogadores. Animado, o Coritiba partiu com tudo para cima e só não marcou com Rafinha, Rodrigão e Giovanni porque o goleiro Vinícius estava em uma noite inspirada. Nos minutos finais, Rafinha deixou o time paranaense com nove após falta no meio de campo.

O CRB volta a campo nesta terça-feira contra o Vila Nova, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 24.ª rodada. O jogo do Coritiba contra o Cuiabá estava marcado para o mesmo dia, mas foi suspenso pela CBF por causa da condição ruim do gramado da Arena Pantanal, em Cuiabá. A nova data ainda não está definida.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 x 2 CRB

CORITIBA – Alex Muralha; Diogo Mateus (Igor Paixão), Sabino, Rafael Lima e William Matheus (Patrick Brey); Matheus Sales, Thiago Lopes, Robson (Igor Jesus) e Giovanni; Rafinha e Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer.

CRB – Vinicius; Daniel Borges, Ewerton Páscoa, Victor Ramos e Igor (Iago); Claudinei, Lucas Siqueira e Felipe Ferreira (Edson Henrique); Willie (Bryan), Léo Ceará e Alisson Farias. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS – Felipe Ferreira, aos 9, e Léo Ceará, aos 47 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Sales (Coritiba); Bryan, Vinícius e Victor Ramos (CRB).

CARTÕES VERMELHOS – Thiago Lopes e Rafinha (Coritiba); Ewerton Páscoa (CRB).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).