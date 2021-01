‘Melhor um ponto, do que nenhum’, diz John Kennedy após empate do Fluminense

A vitória não veio, mas o empate por 3 a 3 entre Coritiba e Fluminense, na noite desta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um gosto especial para o jovem John Kennedy. Em sua estreia como profissional, a jovem promessa do clube tricolor fez o gol que iniciou a reação da equipe comandada por Marcão.

“Foi um bom resultado, muito por ser fora de casa. Não conseguimos os três pontos, que era o nosso objetivo, mas melhor pontuar um, do que nenhum”, falou o jovem atacante de apenas 18 anos.

O Fluminense perdia o jogo por 2 a 0, quando Marcão apostou em John Kennedy. Em 13 minutos, o atacante diminuiu. O time carioca chegou a empatar, viu o Coritiba fazer 3 a 2, mas encontrou forças para buscar a igualdade nos minutos finais, com a jovem promessa sendo um dos destaques.

“Não tenho palavras sobre o gol. Estou emocionado de verdade”, disse o atleta, ainda muito tímido, mas sem esconder a emoção de ter feito seu primeiro jogo com a camisa tricolor.

Com o empate, o Fluminense continuou sem se distanciar do G6. O time carioca é o sétimo colocado, com 47 pontos, contra 51 do Grêmio, em sexto. Na próxima rodada, o adversário será o Botafogo, no domingo, às 20h30, em São Januário, no Rio.

Veja também