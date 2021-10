Melhor profissional de marketing do Nordeste em 2019, Lênin Franco, do Botafogo, mediará debate na Confut Diretor de negócios do Alvinegro falará sobre Marketing e Inovação ao lado de profissionais de São Paulo, Ceará e Cruzeiro; profissional ganhou prêmio quando estava no Bahia

Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo, será o mediador de um debate na Confut (Conferência de Futebol do Nordeste) nesta terça-feira, em Maceió. O dirigente do Alvinegro vai comandar a conversa sobre Marketing e Inovação das 10h40 às 12h.

Mercado de atuação e finanças: por que o Botafogo fechou com a XP para buscar investidor no exterior



Os integrantes da mesa vão ser Rafael Melo, da 2Morrow Sports, Camilla Prando, gerente do Departamento de Internacionalização do São Paulo, Adriano Andrade, Gerente de Negócios Internacionais do Cruzeiro, e João Costa, Gerente Executivo de Marketing do Ceará.

A Confut Nordeste 2021, inclusive, será o primeiro evento do calendário do futebol a ser realizado de forma presencial, devido à flexibilização das normas sanitárias preventivas à Covid-19.

Lênin, inclusive, foi eleito o melhor profissional de Marketing do Nordeste em 2019 pela própria Confut. À época, o executivo estava no Bahia.

