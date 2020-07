Melhor jogador da Bundesliga, Lewandowski comemora marcas Atacante alemão foi o principal jogador do Bayern de Munique em temporada fantástica

Com o fim da temporada na Alemanha, o Bayern de Munique novamente dominou o país. O clube conquistou o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha e teve em Robert Lewandowski o seu principal nome. O polonês, eleito o melhor jogador da Bundesliga, marcou 34 gols em 31 partidas.

– Estou muito feliz, esse prêmio significa muito para mim e estou muito orgulhoso com essa conquista. A pressão é sempre muito grande para que eu jogue bem. Estou há 10 anos na Bundesliga e sempre marcando gols, as pessoas estão acostumadas com isso. Mas eu sei que sempre preciso estar fazendo coisas novas, espetaculares – disse Lewa.

Aos 31 anos, a boa fase de Lewandowski já dura aproximadamente uma década. Marcando muitos gols e sendo artilheiro desde a época de Borussia Dortmund, o camisa 9 falou qual a receita para se manter sempre em alto nível.

– O segredo é sempre melhorar, ser o melhor e ainda sim melhorar. Não importa quantos gols e títulos eu já conquistei, sempre quero ser um melhor jogador, ser mais artilheiro, fazer mais gols. Tento fazer meu melhor.

O jogador, no entanto, ressaltou que mais importante que marcar gols é o Bayern de Munique conquistar títulos.

– Gols são apenas uma parte do futebol. O mais importante é que o time conquiste o título no fim. Se eu faço gols e o time é campeão, esse é o cenário perfeito para mim – concluiu.

