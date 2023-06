Melhor goleiro do mundo de 2021, Mendy deixa o Chelsea e acerta com o Al-Ahli

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 19:57 Compartilhe

Edouard Mendy é mais uma estrela no futebol árabe. O goleiro vencedor da Liga dos Campeões e mundial com o Chelsea e eleito o melhor do planeta em 2021 trocou o futebol inglês pelo Al-Ahli e será rival de Cristiano Ronaldo e Benzema. O acordo assinado vai até junmho de 2026.

“O melhor goleiro do mundo está em nossa casa. Bem-vindo, Mendy”, celebrou o clube da Arábia Saudita, que não poupou elogios ao contratado em suas redes sociais. Foram muitas fotos, vídeos e o clube ainda mostrou o senegalês em Jeddah.

Na nova casa, o senegalês de 31 anos receberá salários anuais de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 63,5 milhões), valores considerados altos para o Chelsea segurá-lo em seu elenco, que passa por enorme transformação.

O jogador recebeu uma bela mensagem de despedida do Chelsea, que optou por valorizar seus serviços prestados em três temporadas em Londres. “Mendy será sempre lembrado em Stamford Bridge pelo papel fundamental que desempenhou em nossa jornada rumo à glória na Liga dos Campeões em 2021. Ele sofreu gols apenas duas vezes em sete partidas eliminatórias. Boa sorte.”

Mendy chega como estrela ao Al-Ahli, que promete buscar mais nomes de peso para brigar com os rivais Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o campeão Ah-Ittiahd, de Benzema, Kante e Romarinho.

